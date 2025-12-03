En el reciente capítulo de “Eres Mi Bien”, Alan llegó decidido a enfrentar a Renato por la moto robada. Con firmeza soltó: “Lo que yo quiero saber es por qué usted nos entregó una moto robada”, y Renato explicó que a un ex trabajador se la habían robado.

Tras asumir el error y criticar a su equipo por no resolver la denuncia, Renato le dijo: “La clave está en contratar siempre a los mejores. Por eso te quiero contratar a ti”. Alan, desconcertado, apenas pudo responder ante la inesperada oferta.

¿Aceptará el nuevo trabajo? ¿Qué busca realmente Renato?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!