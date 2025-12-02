En el nuevo capítulo de “Eres Mi Bien”, la escena tomó un giro totalmente inesperado. Tras declarar fallecido a Rubén, los doctores conversaban con calma —“Por su expresión, parece que se fue en paz”— cuando de pronto un grito los dejó helados: “¡Quiero ver a mi hijo!”.

El impacto fue inmediato; uno de ellos murmuró sorprendido: “Es un milagro… ha vuelto por su hijo”. Entre confusión y alivio, Toñito fue llamado mientras Rubén repetía desesperadamente su pedido.

¿Qué ocurrió para que volviera a la vida? ¿Cómo reaccionará su familia al verlo consciente? No te pierdas lo que sigue en “Eres Mi Bien“.

