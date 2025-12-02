En el capítulo de “Eres Mi Bien”, Ricardo sorprendió a Cayetana justo cuando ella conversaba con Alan, su actual enamorado. Aún afectado por la pérdida de memoria, Ricardo irrumpió preguntando: “¿Quién es este tipo? Estoy hablando con mi enamorada”, mientras ella intentaba calmarlo: “Alan es un amigo de la universidad… lo conozco hace poco”.

Alan, confundido, solo pudo reclamar: “Explícame, no entiendo nada”, y la tensión creció cuando Ricardo aseguró haber visto algo más: “¡No soy ciego, Cayetana! ¡Yo lo vi!”. El momento terminó con Ricardo mareado y Cayetana ayudándolo a sostenerse.

¿Podrá Ricardo aceptar la verdad? ¿Cómo afectará esto a Cayetana y Alan? No te pierdas lo que sigue en Eres Mi Bien.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!