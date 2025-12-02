En el capítulo de “Eres Mi Bien”, la emoción llenó los pasillos cuando Rúben y Toñito finalmente pudieron dejar el hospital. Tras la donación de riñón y una recuperación difícil, una enfermera celebró: “Han sido el milagro del hospital en estos días”.

La familia, aliviada, solo quería volver a casa juntos y seguros. Mientras firmaban los documentos, la trabajadora los llamó con orgullo: “Él es el padre y el héroe”, provocando sonrisas y agradecimientos sinceros.

¿Qué sucederá ahora que regresan al hogar? ¿Cómo impactará esto en la familia? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

