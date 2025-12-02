En el último capítulo de “Eres Mi Bien”, la doctora reveló la verdad detrás del increíble regreso de Rubén. Explicó que, tras un colapso súbito, “perdió todos los signos vitales” y los médicos “lo dieron por muerto”.

Incluso detalló que, estando ya en el mortuario, “de pronto despertó, como si regresara de…”, preguntando inmediatamente por su hijo. La profesional describió el episodio como catalepsia, una falsa muerte difícil de explicar, admitiendo: “Como persona, yo también creo que fue un milagro.”

¿Qué implicará este milagroso regreso? ¿Cómo cambiará el rumbo de la historia? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

