Salvatierra intentó eliminar a Ricardo, susurrando: “Adiós, Ricardito. De esta nadie te salva”. Pero Ricardo despertó y gritó desesperado: “¡Auxilio, me quieren matar!”, provocando un forcejeo que detuvo el ataque.

La irrupción del recepcionista fue clave; al verlo, Salvatierra huyó mientras el joven preguntaba: “¿Quién es usted?”. Aunque Ricardo quedó en shock, logró salvarse por segundos.

¿Volverá Salvatierra a intentarlo? ¿Qué hará Renato al descubrirlo? No te pierdas lo que viene en “Eres Mi Bien”.

