Fiorella rompió el silencio frente a Sebastián, cansada de sus controles. Él insistía: “Me avisas a qué hora sales, a qué hora llegas… me preocupo por ti”, pero ella, con el corazón partido, respondió: “Estoy cansada de que me controles todo”.

Con Rubén y Toñito en la clínica, tomó una decisión dolorosa pero necesaria: “Me voy con mi familia… mi mamá me necesita”. Pese a sus súplicas —“Mi amor, no te vayas”— ella volvió a casa para apoyar a su mamá.

¿Podrá Sebastián cambiar? ¿Cómo afectará esto a su relación?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!