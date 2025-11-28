En plena preocupación por el estado de Toñito y la delicada situación de Rubén, Valeria intenta mantener la calma, aunque la angustia la desborda. En este primer momento, marcado por emociones intensas la madre no oculta su temor por la relación tóxica entre su hija y Sebastián.

Ella insiste, con voz firme, que los hombres como él “no cambian”, mientras Fiorella intenta justificarlo: “Ay, mamá, cualquiera que te escucha piensa que me ha agarrado a golpes”, dice, intentando suavizar lo evidente. Valeria, sin embargo, no cede: “No intentes tapar el sol con un dedo… Si ese muchacho te vuelve a poner un solo dedo encima, yo lo meto a la cárcel”.

¿Podrá Fiorella abrir los ojos a tiempo? ¿Logrará Valeria protegerla antes de que algo peor ocurra? No te pierdas lo que viene en “Eres Mi Bien”.

