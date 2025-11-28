En medio de una noche aparentemente tranquila, la pequeña Miranda escucha golpes en la puerta sin imaginar que su vida está a punto de cambiar. Mientras Claudia intenta comunicarse desesperadamente, la escena se carga de angustia y de un presentimiento oscuro que envuelve todo.

Aunque Cayetana le suplica “Peque, no abras”, la niña termina frente a un hombre que se presenta como “doctor Tapia”, asegurando que necesita medicar a Ricardo Vega, quien permanece malherido en cama. Miranda, inocente, lo deja entrar sin saber que se trata de Salvatierra, el matón enviado por Renato. Mientras tanto, Claudia, al teléfono, entra en pánico: “Miranda y Ricardo están en peligro”, repite mientras corre hacia la casa con Cayetana, aterrada ante lo que pueda estar ocurriendo dentro.

¿Llegará Claudia a tiempo para salvarlos? ¿Qué hará Salvatierra ahora que está frente a Miranda y un Ricardo indefenso? No te pierdas lo que viene en “Eres Mi Bien”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!