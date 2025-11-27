Mientras se recupera tras donar su riñón a Toñito, Azucena intenta matarlo desconectando la aguja de su vena, pero Fiorella, su hija, llega justo a tiempo para detenerla.

En uno de los momentos más tensos de “Eres Mi Bien”, Rubén permanece inconsciente cuando Azucena entra a su habitación e intenta retirarle la aguja del suero. Sin embargo, Fiorella irrumpe, sin saber lo que estaba ocurriendo, salvando así la vida de su padre.

¿Qué pasará ahora con Rubén? ¿Habrá notado fiorella lo ocurrido? No te pierdas lo que sigue en “Eres Mi Bien”.

