En medio del pasillo de la clínica, mientras su cuerpo seguía hospitalizado tras donar su riñón a su pequeño Toñito, Rubén camina sin comprender del todo qué ocurre. Al encontrar a Fiorella, Valeria y al valiente niño al que salvó, observa cómo su familia sigue aferrada a la esperanza.

Con ternura, se acerca a ellos, aunque sabe que no pueden verlo. Entre susurros cargados de amor, les dedica palabras finales: “Papá, recuérdame siempre en los ojos de tu nieto… Mi Fiore, te cuidaré donde esté… Y tú, mi valerosa madre extraordinaria…”. Su despedida es suave, resignada, pero también luminosa: “Me voy… pero siempre estaré contigo” le dice a Toñito, antes de soltar a su familia, aunque no a su amor por ellos.

¿Qué pasará ahora que Rubén se ha despedido? ¿Cómo afrontará la familia este duro momento? No te pierdas lo que viene y sigue cada detalle de “Eres Mi Bien”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!