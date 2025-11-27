En un episodio cargado de tensión de “Eres Mi Bien”, Salvatierra, uno de los hombres de confianza de Renato, vigila sigilosamente la casa de Claudia. Mientras espera, la llama haciéndose pasar por un supuesto doctor de Ricardo con la intención de provocar que Claudia abandone la casa y quede vacía. Pero cuando su mentira no funciona, cambia de estrategia y decide quedarse en su auto, oculto entre las sombras, esperando pacientemente a que la casa quede vacía para poder entrar y asesinar a Ricardo sin testigos.

La frialdad de Salvatierra y su determinación dejan en claro que el peligro está cada vez más cerca. ¿Logrará entrar sin ser descubierto? ¿Qué pasará si Claudia vuelve antes de tiempo? ¿Podrá Ricardo escapar de este nuevo atentado?No te pierdas lo que viene en “Eres Mi Bien”.

