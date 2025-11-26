En el capítulo de “Eres Mi Bien”, Ricardo despierta sin memoria y llama “mi amor” a Cayetana Benavides, creyendo que aún están juntos. Desconcertado, mira a Claudia y le dice: “No, lo siento, pero no sé quién es”, mientras ella intenta explicarle entre lágrimas quién es realmente su pareja.

La tensión aumenta cuando Claudia, herida, pregunta: “¿De verdad no sabes quién soy?”, pero Ricardo insiste en que su novia es Cayetana, dejando a todos en shock.

¿Recordará Ricardo la verdad? ¿Podrá Claudia recuperar su lugar en su corazón? ¿Se aprovechará Cayetana de esta confusión?

