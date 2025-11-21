En medio de una fuerte discusión, Fiorella revela que fue a la clínica para ver si podía ser donante de riñón para su pequeño hermano. En este tenso momento del capítulo de “Eres Mi Bien”, el enfrentamiento entre los personajes deja claro que la situación llegó a un punto límite. Sebastián se enfurece al descubrir que ella fue sin decírselo y la acusa de actuar influenciada por su familia, mientras Fiorella defiende con firmeza que está dispuesta a hacer lo imposible por Toñito, quien está muy delicado de salud.

La conversación se enciende cuando él le recrimina: “¿Vas a donar un riñón, sí o no?”, a lo que ella responde que no fue aceptada como donante. Sin embargo, lejos de calmarse, Sebastián insiste en que está siendo manipulada y estalla: “Fiorella, estoy harto de que no me hagas caso”. Ella, firme, no duda en ponerle límites: “Una cosa es escucharte y otra muy distinta es obedecerte”.

Todo explota cuando ella menciona que irá a la Kermés, donde estará acompañando nuevamente a su hermano, y Sebastián le lanza un ultimátum que deja helada la escena: “Tú vas a esa Kermés y te juro que te olvídate de mí para siempre.”

¿Qué hará Fiorella ante esta amenaza? ¿Cederá ante la presión de Sebastián? ¿Podrá mantenerse firme por su hermano? ¿Será este el fin de su relación en “Eres Mi Bien”?

