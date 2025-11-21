En medio de una escena cargada de tensión, El momento comienza cuando Rubén insiste: “La doctora Arroyo, por favor”, pero el personal intenta detenerlo. Entre gritos y súplicas, él irrumpe en el área restringida pidiendo hablar con la especialista. La doctora lo enfrenta: “Señor Pacheco, esta es un área restringida”, pero él, rogando, pide: “Por favor, déjeme donarle el riñón a mi hijo”.

La doctora repite que no es apto, que su vida correría un riesgo enorme, pero Rubén rompe en desesperación: “Mi vida no importa… estamos hablando de la vida de mi hijo”. Cada palabra deja ver que ya no piensa con claridad, solo con amor y miedo.

Cuando la médica insiste en que deben esperar a un donante adecuado, Rubén pierde completamente el control. Suplica, tiembla, grita:

“Quíteme el riñón…” Y entonces suelta lo más inesperado, lo más oscuro, lo más desesperado: “¿O prefiere ponerle el riñón de su padre muerto?”

La seguridad interviene, pero su dolor queda resonando en el ambiente. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Rubén? ¿Aparecerá un donante a tiempo? ¿O este impulso podría cambiarlo (o destruirlo) todo?

