A punto de consumarse un crimen silencioso dentro del hospital, un matón enviado por Renato irrumpe en la habitación donde yace Ricardo. Pero lo que parecía un ataque perfecto se convierte en caos cuando Claudia llega justo en el momento crítico, desatando una tensión extrema propia de “Eres Mi Bien”. El asesino, sorprendido y sin salida, intenta mantener la calma mientras su plan se desmorona frente a sus ojos.

“Así te quería ver, solito, solito y sin guardaespaldas”, susurra el atacante mientras prepara una sustancia desconocida destinada a acabar con la vida del joven. Frente a él, Ricardo yace indefenso… hasta que la puerta se abre de golpe.

“¿Quién es usted? ¿Qué hace en la habitación de mi novio?”, exige Claudia, entrando con determinación. La presencia de ella altera al intruso, que improvisa una huida desesperada fingiendo llamar ayuda: “Yo le llamo, yo le llamo”. Sin embargo, es solo una excusa para escapar antes de ser descubierto.

Y en medio del caos, lo impensado ocurre: “Ricardo, mi amor, reaccionaste… ¡está hablando!”, exclama Claudia al escuchar un sonido que indica que él empieza a despertar. “¡Enfermera, enfermera! El paciente reaccionó”, grita ella, sin sospechar que mientras corre por ayuda, el verdadero peligro se aleja por el pasillo.

¿Qué pasará ahora que Ricardo ha mostrado señales de conciencia? ¿Descubrirá Claudia quién intentó matarlo? ¿Qué tan lejos llegará Renato para silenciar la verdad?