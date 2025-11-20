En medio de una inesperada y tensa conversación, dentro del universo de “Eres Mi Bien”, Rubén vuelve a cruzarse con el hombre que alguna vez le ofreció un riñón ilegal para salvar a Toñito. Esta vez, el sujeto aparece sin aviso y le revela que ya consiguió un órgano “nuevecito” y totalmente compatible.

El hombre insiste en que nadie lo ha visto y le anuncia a Rubén que tiene “una buena noticia”. Afirma haber encontrado el riñón perfecto y recalca que podría entregarlo “en menos de 24 horas”. Sin embargo, cuando Rubén pregunta de quién es, la respuesta lo deja helado: el riñón es de una niña de la edad de su hijo, una niña “vivita, sanita”, sin historial médico y lista para ser usada en este oscuro negocio.

Ante la revelación, Rubén queda paralizado. El hombre lo presiona, insistiendo que “las segundas oportunidades no existen” y que debe decidir YA si quiere salvar a su hijo con este acto ilegal. La tensión aumenta cuando Rubén repite en shock: “¿Una niña?”, intentando procesar el dilema moral más difícil de su vida.

¿Se atreverá Rubén a cruzar esta línea? ¿Aceptará un riñón arrebatado a una menor inocente?

