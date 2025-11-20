Al finalizar su clase de clown, en un momento de risa y juegos, Fran introduce a David a su gran amigo con quien comparte esta clase. De inmediato, Fran anuncia: “David, él es Boris, el compañero del que tanto te hablé”, lo que enciende una chispa de alerta en David.

El saludo de Boris —quien está “en personaje”— sorprende a David. El clown procede a no decir ni una palabra y solo hacer mimicas, mientras Fran intenta justificar su conducta diciendo que “sí habla, solamente que ahora está en personaje”. Luego Boris, en silencio interpretativo, extiende su mano para darle una flor a David, completando un gesto que solo suma a la incomodidad del recién llegado.

Pero lo que realmente destaca es la actitud de David: miradas afiladas, silencios incómodos y ese tono pasivo-agresivo que deja ver un claro sentimiento de celos hacia el llamativo compañero de su novia. ¿Será que Boris representa una amenaza real o solo un malentendido “artístico”?

¿Qué significan realmente las reacciones de David? ¿Podría Boris interferir en la relación o solo es parte del juego clown?¿Qué ocurrirá en el próximo capítulo de Eres Mi Bien?

