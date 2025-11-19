Valeria, devastada por no poder donar más sangre para salvar a su pequeño, se quiebra al recordar los momentos más puros con él, en un episodio donde “Eres Mi Bien” muestra el lado más humano del amor de madre. Entre sollozos, su memoria la lleva a esos instantes donde Toñito le decía que la amaba, épocas en las que él estaba fuerte, sano y lleno de vida.

En medio del dolor, Valeria recuerda una conversacion con su pequeño: “Yo a ti y a tu hermana los voy a amar toda la vida, por encima de todo, nada lo va a cambiar”. Su voz tiembla cuando pregunta: “¿Te quedó claro? ¿Sí, mi amor?”, y Toñito responde con un dulce “Sí. Gracias”.

Pero cuando regresa a su realidad, la fortaleza de Valeria se derrumba. Mira al cielo y suplica: “Dios mío, por favor no me abandones ahora. Cuida a mi hijo… te ruego que lo protejas”. Con la voz ahogada, acaricia a Toñito: “Ay, mi amor… mi Toñito. Mamá estaría y estará siempre para ti, mi hijito. Siempre”.

¿Podrá Toñito recuperarse? ¿Encontrarán una nueva manera de salvarlo? ¿Hasta dónde será capaz de llegar Valeria para proteger a sus hijos?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!