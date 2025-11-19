En medio de una tensa conversación, Fiorela finalmente encara a Sebastián, confesándole que: cada día lo conoce más… y que no le gusta lo que ve. Sebastián intenta calmarla, diciéndole: “Mi amor, estás diciendo esto porque estás nerviosa”, mientras asegura que todo cambiará. Pero Fiorella, agotada, le recuerda todo lo que ha perdido: “He perdido mi beca, he dejado mi casa, he abandonado mi familia…”. Su desesperación crece cuando pregunta: “¿Tú no me quieres?”, a lo que él responde de forma tajante: “No vuelvas a repetir eso en tu vida.”

La tensión se eleva aún más con la llegada de Valeria, la madre de Fiorella, quien al ver al joven no oculta su molestia. “Hija, si realmente amas a tu hermano, regresa a la casa”, le dice mientras Fiorella intenta mantener la calma. Sebastián interviene de forma desafiante: “Lo único que necesitamos es que nos dejen en paz.”

Valeria, firme, sentencia: “Lo que mi hija necesita es a su familia… y alejarse de ti.”

A pesar del dolor y las súplicas de su madre, Fiorella decide irse con Sebastián, dejando la escena cargada de incertidumbre y angustia.

¿Será este el punto sin retorno para Fiorella? ¿Logrará Valeria recuperar a su hija antes de que la relación con Sebastián la destruya por completo? ¿Qué más tendrá que perder Fiorella antes de abrir los ojos?

