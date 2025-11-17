En medio de la angustia por la salud de su hijo, Valeria escucha a la doctora explicarle que toñito podría empeorar si no se sigue un tratamiento adecuado durante la espera. En este primer impacto del capítulo de “Eres Mi Bien“ Valeria rompe en preocupación al saber que Toñito puede empeorar, a lo que la especialista responde que el niño “puede desmejorar mucho si no llevamos un tratamiento debido”.

La doctora detalla que Toñito deberá continuar con las diálisis y un tratamiento farmacológico agresivo. Cuando Valeria pregunta “¿pero por cuánto tiempo?”, la respuesta la deja sin aliento: “Hasta encontrar el donante”. Ese momento marca uno de los puntos más tensos del episodio.

Aún más alarmada, Valeria escucha que la búsqueda puede tomar “dos meses, tres meses o más” y que, incluso si aparece un donante, deben comprobar si es compatible, realizar exámenes de sangre y confirmar cada requisito. La doctora es firme: “Tiene que esperar”. Valeria, desesperada por la vida de su hijo, empieza a cuestionarse si podrá soportar ver a Toñito sufrir tanto mientras la lista de espera avanza tan lentamente.

¿Tomará una decisión arriesgada? ¿Hará algo por su cuenta para encontrar un riñón más rápido? ¿Aparecerá un donante inesperado en los próximos capítulos?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!