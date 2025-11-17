En medio de la angustia, Valeria recibe el apoyo incondicional de Mauricio, quien intenta sostenerla mientras todo su mundo parece desmoronarse. En este episodio de “Eres Mi Bien”, la tensión emocional se eleva cuando la protagonista, cargando el peso de la enfermedad renal aguda de su hijo y los conflictos con Fiorella, se quiebra frente a quien más la ama.

“Tú tienes a mucha gente que te quiere, lo sabes”, le recuerda Mauricio, tratando de infundirle fuerzas. Pero Valeria, devastada, solo puede pensar en sus hijos, “unos chicos maravillosos” que son su motor para seguir adelante. “Ellos son mi fuerza. Ellos son mi razón de vivir”, confiesa entre lágrimas, mientras admite que “están pasando por el momento más crítico de la vida”.

Mauricio incluso intenta animarla sobre la operación: “La operación de toñito va a salir estupendamente bien”, provocando que Valeria, vulnerada y agradecida, responda con un conmovedor: “Gracias por estar”.

¿Podrá Valeria mantenerse fuerte ante tantos golpes? ¿Saldrá Toñito de este estado crítico? ¿Se agravarán los problemas con Fiorella? ¿Qué nuevos obstáculos se avecinan para la pareja en Eres Mi Bien?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!