En el pasillo de la clínica donde lucha por la vida de Toñito, su hijo, Rubén recibe una propuesta tan desesperada como peligrosa. En plena angustia, dentro del mundo de “Eres Mi Bien”, un desconocido lo intercepta y sin rodeos le revela que sabe que su hijo está esperando un riñón. El hombre lo enfrenta con descaro: “¿Quieres comprar o no quieres comprar?”.

La crudeza de la situación golpea a Rubén mientras el sujeto detalla, con frialdad, la “oferta”: “12.000 fresquitos… me buscas por este pasillo, por esta escalera de noche, cuando quieras”. Ante la desesperación, Rubén intenta saber más, pero el hombre corta cualquier pregunta con una frase inquietante: “Tú has venido a hacer un reportaje o a conseguir un riñón. No importa de dónde lo consigo”.

El intercambio, cargado de tensión y peligro, deja a Rubén en shock. La tentación de salvar a su hijo a cualquier costo comienza a rodearlo, mientras el desconocido desaparece entre las sombras de la clínica, repitiendo la cifra: “12.000. Cash”.

¿Aceptará Rubén esta peligrosa propuesta? ¿Se atreverá a cruzar límites legales y morales para salvar a Toñito? ¿O esta tentación lo llevará a un camino sin retorno?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!