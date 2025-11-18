En medio del caos emocional que vive el barrio, Renato muestra un giro inesperado mientras todos luchan por reunir dinero para salvar a Toñito. En este momento clave de la historia, se cuela dentro del relato cuando él recibe un misterioso mensaje: le piden una moto para la rifa profondos. Aunque parece un acto solidario, Renato ve la oportunidad perfecta para beneficiarse, aceptando sin pensar dos veces.

Ahora, mientras asegura que está “preocupado por Valeria, que cuida a su hijo moribundo”, Renato muestra su verdadera naturaleza. “Que sea una buena moto, Salvatierra”, ordena con frialdad. Claro está, lo suyo no es solo empatía… también hay conveniencia.

“Hasta el trabajo”, remata, dejando en el aire esa mezcla de falsa solidaridad y ambición que lo caracteriza.

¿Qué esconde Renato detrás de esta supuesta ayuda? ¿Se darán cuenta de sus verdaderas intenciones? ¿Podría esta rifa cambiar el rumbo de todos en “Eres Mi Bien”?

