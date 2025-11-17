En el capítulo de hoy de “Eres Mi Bien”, la desesperación de Rubén alcanza su límite. En medio de un tenso encuentro, él le suplica a Mauricio que le preste dinero para comprar un riñón y así salvar la vida de su hijo Toñito. Aun conmovido por la escena, Mauricio sostiene que comprar un órgano es ilegal, que implica la muerte de un inocente y que él no está dispuesto a cargar con eso. La conversación se vuelve cada vez más intensa, marcada por la vulnerabilidad, la frustración y el quiebre emocional de un padre dispuesto a todo.

Rubén, al borde del colapso, intenta tocar su corazón: “Imagínate que el doctor te dice que tu hija se muere… ¿vas a esperar los protocolos?” El silencio de Mauricio lo dice todo, y esa falta de respuesta enciende la furia de Rubén.

Entre lágrimas y rabia, Rubén siente que se expuso en vano: “¿Me viste suplicar? ¿Me viste llorar?”

Finalmente se marcha con una promesa que heló la sangre de Mauricio: “Yo voy a conseguir esa plata… y no voy a parar hasta hacerlo.”

¿Qué hará Rubén ahora que ha decidido actuar solo? ¿Hasta dónde llegará para salvar a Toñito? ¿Podrá Mauricio detenerlo antes de que cruce una línea irreversible? ¿Qué nuevas tragedias podrían desatarse en “Eres Mi Bien”?

