En un reencuentro cargado de tensión y dolor, la historia de “Eres Mi Bien” se vuelve aún más intensa. Fiorella llega con la esperanza de que todo haya sido un malentendido, pero apenas ve a Valeria, su madre, comprende que las palabras de Alan no eran una exageración. Entre abrazos y lágrimas, Valeria le confiesa que Toñito está grave y necesita un trasplante, una noticia que rompe por completo las defensas de Fiorella.

La madre continúa explicando que Toñito está nuevamente internado en el Hospital Nacional, esperando un donante que podría significar su única oportunidad. Sin dudarlo, Fiorella responde con determinación: “Va, bueno, voy avanzando”, dejando claro que no piensa perder ni un minuto más lejos de su hermano. Valeria, intentando darle fuerzas, le dice: “Le va a encantar verte”, sellando el momento con un emotivo “Qué lindo verte”.

¿Podrá Fiorella llegar a tiempo para acompañar a Toñito? ¿Encontrarán un donante antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué nuevos desafíos traerá esta revelación en “Eres Mi Bien”?

