En este dramático capítulo de “Eres Mi Bien”, la tensión se dispara cuando la doctora revela un diagnóstico inesperado que deja a todos al borde del colapso emocional. La incertidumbre se convierte en la protagonista mientras la familia intenta asimilar la gravedad de la situación.

La escena inicia con la doctora anunciando con solemnidad: “Lamento informarles que los exámenes…”. De inmediato, un preocupado Rubén pregunta: “¿Qué pasa con los exámenes?”, seguido por la angustiosa intervención de Valeria: “¿Qué le pasa a mi hijo, doctora?”.

La respuesta cae como un balde de agua fría: el pequeño presenta insuficiencia renal aguda. Aunque al principio intentan restarle gravedad —“Bueno, eso no suena nada grave. Eso tiene cura, ¿verdad, doctora?”— la especialista aclara que la situación es delicada y que el tratamiento habitual no está funcionando.

La desesperación crece cuando la doctora sugiere tomar una decisión inmediata: “Yo le sugeriría que desde ya lo coloque en la lista de espera.” Confundidos y temerosos, los padres reaccionan: “¿Lista de espera de qué?”. La respuesta final congela la escena: “De un trasplante de riñón.”

¿Lograrán encontrar un donante a tiempo? ¿Cómo afectará esta devastadora noticia a la familia? ¿Podrá la historia de “Eres Mi Bien” tomar un giro esperanzador o se aproximan momentos aún más dolorosos?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!