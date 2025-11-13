Claudia, completamente devastada en la sala de emergencias del hospital, se derrumba entre los brazos de Mauricio, quien intenta consolarla mientras ambos enfrentan la terrible realidad: Ricardo está luchando por su vida. La presión, el miedo y la impotencia hacen que esta escena de “Eres Mi Bien” se vuelva aún más intensa, especialmente cuando una peligrosa sospecha empieza a tomar forma en la mente de Claudia.

—Mauricio, ¿por qué? —solloza Claudia, al borde del colapso—. ¿Por qué le está pasando esto? ¡Él no se merece esto!

Mauricio, intenta sostenerla emocionalmente: “Tranquila, Claudia. Mira ahora Ricardo te necesita más fuerte que nunca, y si Renato tiene algo que ver con esto… la va a pagar”.

¿Qué hará Claudia si se confirma su sospecha? ¿Podrá Ricardo sobrevivir a sus heridas? ¿Hasta dónde llegará Mauricio para proteger a Claudia? Descúbrelo en los próximos episodios de “Eres Mi Bien“.

