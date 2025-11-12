En el más reciente capítulo de “Eres Mi Bien”, Mauricio intenta mantener la calma tras hablar con el comandante a cargo de la investigación, pero Claudia, consumida por la angustia, no puede más. Todo cambia cuando Claudia recibe un mensaje y, al verlo, lanza su celular con horror antes de romper en llanto. Mauricio se dirige a ver lo que dejó en ese estado a Claudia y tras mirarlo con sus propios ojos, corre desesperado hacia ella, la abraza intentando tranquilizarla y consolarla, escuchando entre sollozos: “Dime que no está muerto, por favor”.

Mientras tanto, en otra escena de “Eres Mi Bien”, Foncho organiza una emotiva pedida de mano frente a familiares y amigos, pero Rox lo deja sin palabras al decirle entre lágrimas que no puede casarse con él, marchándose ante la mirada incrédula de todos.

En el lugar del crimen, la tensión se transforma en esperanza: los policías descubren que Ricardo aún está con vida y lo trasladan de inmediato al hospital en un estado crítico. Por su parte, Rox y Diego deciden dejarlo todo atrás: se reencuentran, se confiesan su amor con un apasionado beso y emprenden juntos un nuevo comienzo rumbo a EE. UU.

Sin embargo, la calma no llega para todos. Toñito comienza a sentirse mal, y tras ser llevado por Valeria y Rubén al hospital, los médicos detectan algo extraño en sus exámenes.

¿Podrá Ricardo sobrevivir tras el ataque de Renato? 💥 ¿Qué pasará con Foncho y Rox después de esta dolorosa decisión? 😢 ¿Y qué es lo que realmente le ocurre a Toñito? No te pierdas los próximos episodios de “Eres Mi Bien”, donde cada capítulo deja a todos sin aliento.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!