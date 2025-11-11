Acorralado y con miedo, Ricardo suplica: “¡Voy a colaborar! ¡Por favor, pero suéltenme!”. Uno de los hombres le lleva agua y el otro empieza a desatarlo, pero Ricardo aprovecha el momento para correr hacia la salida.

Por un instante parece que logrará escapar, pero cuando los hombres no pueden alcanzarlo, Renato aparece y, sin pensarlo, dispara, deteniendo su intento de libertad en seco.

Lejos de allí, Fiorella enfrenta la presión de su madre Valeria, que no deja de llamarla para que regrese a casa. Sebastián le exige que la bloquee: “No hay otra solución”, le dice con dureza.

Ambos discuten sin saber a dónde ir hasta que él le pregunta si confía en él. Fiorella responde que sí, y Sebastián promete que estarán bien lejos de todo y de todos.

Pero cuando le propone quedarse en el departamento de Vasco, Fiorella lo enfrenta: “Me dijiste que habias cortado el contacto con Vasco”. Sebastián, molesto, le lanza un ultimátum: “Es eso o volver a tu casa. Tú decides.”

Después de ver a Diego besar a Lucía, Rox no puede ocultar su enojo y ambos discuten. Entre lágrimas, Diego confiesa que se irá a Nueva Jersey y le muestra los anillos que guardó por años: “Estos anillos representan un amor que nunca murió, Rox. Y quiero que los tengas.”

Ella, aún dolida, le responde: “No los quiero, ¿qué te pasa?”. Diego insiste con el corazón en la mano: “Solo espero que le hagas caso a tu corazón.”

Una escena llena de emoción que deja en duda si esta despedida será definitiva o un nuevo comienzo.

