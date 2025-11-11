En este nuevo episodio de “Eres Mi Bien“ Ricardo, agobiado por la violencia, suplica: “¡Voy a colaborar! Por Favor, pero sueltenme”. Uno de los hombres accede a traele el agua, mientras el otro comienza a desamarrarlo.

En ese instante, Ricardo ve su oportunidad: cuando le ofrecen el vaso, él lo tira al suelo y sale corriendo, decidido a escapar. Sin embargo, justo cuando está a punto de lograrlo, al los dos hombres verse incapaces de atraparlo, aparece Renato, quien sin dudarlo levanta el arma y dispara, interrumpiendo brutalmente su intento de libertad en esta escena de “Eres Mi Bien“.

¿Qué pasará después de este dramático disparo? ¿Ricardo logrará sobrevivir? ¿Qué hará Renato tras este acto? ¡No te pierdas lo que viene y sigue disfrutando “Eres Mi Bien“!

