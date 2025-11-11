En medio de la tensión, Valeria, la madre de Fiorella, comienza a llamarla insistentemente. Sebastián le dice con firmeza que la bloquee porque no tienen otra solución. Ambos discuten, sin saber a dónde ir, hasta que Sebastián le pregunta si confía en él y Fiorella responde que sí. Él le promete que vivirán en un buen lugar, lejos de su familia, sus amigos y de cualquiera que quiera interponerse entre ellos.

Luego, Sebastián le sugiere quedarse juntos en el departamento de Vasco, pero Fiorella lo enfrenta, recordándole que él mismo le había dicho que ya no tenía contacto con él. Fiorella se niega, asegurando que no quiere deberle nada a Vasco, a lo que Sebastián responde: “Es eso o volver a tu casa, tú decides”.

¿Tomará Fiorella la decisión correcta? ¿Podrá mantener su confianza en Sebastián pese a las dudas? Descúbrelo en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!