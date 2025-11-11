Luego de que Rox viera a Diego besar a Lucía y ambos tuvieran una pequeña pelea, la tensión entre ellos se volvió inevitable. En medio del dolor, Diego le confiesa que se irá a Nueva Jersey y, con el corazón en la mano, decide decirle las palabras que había guardado por tanto tiempo.

Con la voz quebrada, Diego le muestra los anillos: “Y estos anillos representan un amor que nunca murió, Rox. Y quiero que los tengas.” Pero ella, aún dolida, responde con firmeza: “No los quiero, ¿qué te pasa?” Diego, sin rendirse, le dice: “Solo espero que le hagas caso a tu corazón.”

¿Será esta despedida definitiva? ¿Podrá el amor superar los errores del pasado? No te pierdas los próximos episodios de “Eres Mi Bien” y descubre cómo continúa esta historia que sigue conquistando corazones.

