En “Eres Mi Bien”, Alan decide contarle a Valeria que Sebastián casi golpea a Fiorella, provocando una reacción llena de rabia, tristeza y desconcierto. “¿Qué me estás diciendo, Alan?”, le dice Valeria, incrédula. El joven, nervioso, le explica: “El día del desfile, Sebastián se apareció y quiso romperle el vestido, no quería que salga a desfilar y cuando se opuso, se puso más agresivo”.

A su lado, Cayetana interviene con preocupación: “Lo siento mucho, tía, intentamos separarlos, pero ella no entiende, Sebastián la tiene controlada”. Valeria queda completamente devastada. Mientras tanto, en la casa, Sebas intenta manipular nuevamente a Fiorella, quien acaba de recibir la advertencia de sus amigos. “¿Les creíste?”, le pregunta él, con descaro, y ella responde: “Me molesta, siempre hay algo en nuestra contra”. Sebastián no duda en mentirle: “Es porque nos tienen envidia, no quieren vernos felices”.

Sin embargo, la calma dura poco. Valeria llega hecha una furia y, sin mediar palabra, le da una cachetada a Sebastián, dejando a ambos jóvenes completamente en shock.

¿Será este el final del control de Sebastián sobre Fiorella? ¿Qué hará Valeria después de esta fuerte escena? ¡No te pierdas “Eres Mi Bien” para descubrirlo!

