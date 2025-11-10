La tensión en Eres Mi Bien llegó a su punto más alto luego de una serie de impactantes revelaciones. Cayetana y Alan descubrieron a Sebastián ingresando a un hotel con otra mujer, lo que desató una ola de sospechas y preocupación por Fiorella, quien seguía negándose a creer lo peor de su pareja.

Mientras Cayetana intentaba averiguar la verdad haciéndose pasar por la enamorada de Sebastián, Lucía, en otro frente, protagonizó un tenso momento con Diego, al besarlo impulsivamente frente a Rox, quien presenció todo. Pero el drama no quedó ahí: Alan decidió contarle toda la verdad a Valeria, revelándole que Sebastián había estado a punto de golpear a su hija.

Valeria, enfurecida y destrozada, enfrentó a Sebastián gritándole: “Tú le vuelves a poner un dedo encima a mi hija, y te juro que me desconozco”. Sin embargo, Fiorella salió en defensa de su pareja, provocando una dolorosa discusión con su madre. Entre lágrimas, Valeria intentó detenerla, pero Fiorella tomó la drástica decisión de irse de casa con Sebastián, dejándola completamente devastada.

¿Logrará Valeria hacer que su hija reaccione antes de que sea demasiado tarde? ¿Podrán Cayetana y Alan revelar toda la verdad? ¡No te pierdas lo que se viene en los próximos capítulos de Eres Mi Bien, donde cada episodio supera al anterior!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!