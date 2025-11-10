En “Eres Mi Bien”, la calma entre LUCÍA y DIEGO se convirtió en un momento cargado de emoción y tensión. Mientras conversaban sentados y compartían una charla sincera, LUCÍA, al ver a ROX a lo lejos, SE INCLINÓ PARA BESAR A DIEGO, dejandolo completamente sorprendido. Al terminal el beso DIEGO, confundido dijo: “¿Qué te pasa Lucía?”, alejandose de ella.

Al ser confrontada por Diego, Lucía expresó que: “Se emocionó”. Sin embargo, Diego le recalcó que no siente nada por ella y la perdona por el beso. Sin embargo Rox ya habia presenciado todo, cosa que hizo emocionarse a Lucía.

¿Enfrentará Rox a Diego y Lucía tras ver este beso? ¿Podrá Lucía manejar las consecuencias de su impulso? ¿Cómo reaccionará Diego ahora que quedó expuesto? ¡No te pierdas todo lo que viene en los próximos episodios de “Eres Mi Bien”, donde cada capítulo sorprende más que el anterior!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!