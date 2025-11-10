En “Eres Mi Bien”, Cayetana y Alan quedaron impactados al ver a Sebastián entrar a un hotel acompañado de una joven que claramente no era Fiorella. Desconcertados y con el corazón acelerado, se miraron incrédulos mientras Cayetana señalaba: “Esa No es Fiorella!”. Sin perder tiempo, ambos Tomaron acción y crearon un plan para descubrir la verdad.

Sin pensarlo dos veces, Cayetana entró al hotel y se hizo pasar por la enamorada de Sebastían en un intento fallido de conseguir la verdad al no recibir respuesta por parte del recepcionista.

¿Será realmente una infidelidad o Sebastián oculta un motivo inesperado? ¿Podrán Cayetana y Alan demostrar lo que vieron?¿Estará Sebastián diciendo la verdad o hay algo que aún no hemos visto? ¡No te pierdas lo que viene en “Eres Mi Bien”!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!