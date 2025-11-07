En “Eres Mi Bien”, el amor volvió a brillar entre Mauricio y Valeria. En una conversación llena de sentimientos, Mauricio le confesó a Valeria que la admiraba profundamente por su bondad y por preocuparse por Leticia, a pesar de todo el dolor que ella le había causado. “Me haces muy feliz, Valeria”, le dijo con ternura, a lo que ella respondió emocionada: “Y tú me haces muy feliz a mí”.

Ambos no pudieron contener las lágrimas al recordar los momentos difíciles que vivieron, pero también el cariño que los unía desde siempre. “Yo siento que soy muy afortunado a tu lado, mucho”, dijo Mauricio, mientras Valeria le sonreía con el corazón en los ojos. “Yo siento que soy muy afortunado de estar a tu lado, mucho” , agregó ella, y él respondió con esperanza: “Y si llegamos hasta acá, debe ser por algo, ¿no? Y espero que sea para siempre”. Finalmente, los dos se dejaron llevar por la emoción y sellaron el momento con un romántico beso.

¿Será esta la reconciliación definitiva entre Mauricio y Valeria? ¿Podrá su amor superar todo lo vivido? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de “Eres Mi Bien”!

