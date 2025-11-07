En “Eres Mi Bien”, las tensiones llegaron a su punto máximo cuando Claudia enfrentó a Renato por la desaparición de Ricardo. Con firmeza y dolor en la voz, lo miró directamente y le dijo: “¿Dónde está Ricardo? ¡Ha desaparecido y estoy segura de que tú tienes algo que ver!”.

Intentando disimular, Renato respondió con sarcasmo: “¿Tu colágeno se fue de parranda y no te avisó?”, pero su actitud solo aumentó la furia de Claudia, quien exigió la verdad. “Júrame que no tienes nada que ver con la desaparición de Ricardo”, le pidió desesperada. Aunque él respondió: “Te lo juro, por la vida de nuestra hija”, ella lo detuvo de inmediato: “No digas eso”.

Entre recuerdos y reproches, Renato confesó haberse replanteado muchas cosas tras la muerte de su padre, pero Claudia fue contundente: “Tienes que entender que el papá de Miranda es Mauricio, no tú. No puedes llegar y reclamar un lugar que ya está ocupado”. Con esas palabras, se alejó de él, dejando a Renato consumido por la impotencia y el resentimiento.

¿Hasta dónde llegará Renato para recuperar lo que cree haber perdido? ¿Podrá Claudia proteger a los suyos de las consecuencias de esta guerra emocional? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de “Eres Mi Bien”!

