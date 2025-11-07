La tensión en “Eres Mi Bien” sigue aumentando. En uno de los momentos más intensos de la historia, Renato confrontó brutalmente a Ricardo, exigiéndole que desaparezca del país. “Tómate algún avión a África y no vuelvas en los próximos 30 años”, gritó Renato, desbordado por la rabia. Sin embargo, Ricardo, herido y golpeado, se mantuvo firme en su decisión de no huir.

“Claudia no es tu mujer”, arremetió Ricardo, dejando ver la protección y amor que tiene hacia Claudia y el odio hacia Renato que lo consumeque lo consumen. Pero la tensión escaló aún más cuando Renato lanzó un comentario cargado de ironía y furia: “¿Y cómo crees que nació Miranda? ¿Por Zoom? ¿Por videoconferencia, eh?”. Exigiéndole que llame a Claudia y le mienta para justificar su partida, Renato ordenó fríamente: “Vas a decirle que tuviste un problema y te vas en el primer vuelo”. Ante la negativa de Ricardo, la violencia volvió a desatarse, mientras Renato, antes de irse, amenazó con una voz fría y baja: “Si sigues así, y no sería una mala idea…”.

¿Será este el fin para Ricardo? ¿Hasta dónde llegará Renato con su venganza? ¡No te pierdas lo que ocurrirá en los próximos capítulos de “Eres Mi Bien”!

