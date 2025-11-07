En “Eres Mi Bien”, la tensión llegó al límite entre Francisca y Meche, la mamá de David. Decidida a ganarse su aprobación, Fran aceptó la ayuda de Cayetana, quien junto a ella y Las Chalaquitas, ideó un plan infalible para mejorar la imagen de su cuñada ante la exigente suegra. Con astucia y humor, Cayetana fingió ser desconsiderada: rompió platos, ensució la mesa y hasta se mostró torpe a propósito, todo para que Francisca pareciera la nuera perfecta (cuidadosa, dedicada y proactiva).

Sin embargo, nada funcionó. A pesar de todos los esfuerzos, el favoritismo de Meche hacia Cayetana solo creció, provocando la frustración de Francisca, quien finalmente no soportó más y le gritó con el corazón en la mano: “¡Ya basta, señora Meche!”. Desbordada por la emoción, Fran la enfrentó sin miedo: “Si para usted vale más la plata y la posición social, entonces no quiere lo mejor para su hijo… ¿Qué le hice, señora Meche, qué le hice?”. Ante esto, Cayetana no dudó en ponerse de su lado, respaldando a su cuñada y mostrando su apoyo incondicional.

¿Logrará Meche reflexionar sobre su actitud hacia Francisca? ¿Podrá Fran ganarse finalmente el cariño de su suegra? ¡No te pierdas lo que viene en los próximos capítulos de “Eres Mi Bien”!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!