En “Eres Mi Bien”, Claudia se mostró decidida a descubrir la verdad sobre la desaparición de Ricardo. Frente a frente, lo increpó con firmeza: “¿Dónde está Ricardo? Ha desaparecido y estoy segura de que tú tienes algo que ver”. Pero Renato, con su habitual ironía, respondió: “¿Tu colágeno se fue de parranda y no te avisó? Debe tener amigos jóvenes que lo tientan, que lo llevan por el mal camino”.

La tensión se elevó cuando Claudia, furiosa y desesperada, le exigió una respuesta directa: “Júrame que no tienes nada que ver con la desaparición de Ricardo”. Renato, con voz contenida, respondió: “Te lo juro, por la vida de nuestra hija”, provocando la inmediata reacción de Claudia, quien gritó: “¡No, no digas eso!”.

En un intento de mostrarse vulnerable, Renato confesó: “Desde que mi viejo falleció, me replanteé varias cosas… hice muchas para contentarlo, y entre esas, separarme de ustedes”. Sin embargo, Claudia le dejó claro que las cosas no volverán a ser como antes: “Tienes que entender que el papá de Miranda es Mauricio, no tú. No puedes llegar y reclamar un lugar que ya está ocupado”. Agotada y decepcionada, Claudia se marchó, dejando el tema pendiente para otro momento.

¿Dirá Renato toda la verdad sobre Ricardo? ¿Podrá Claudia proteger a su familia de lo que se avecina? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de “Eres Mi Bien”!

