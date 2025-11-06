En el nuevo capítulo de Eres Mi Bien, Renato demostró que está dispuesto a todo para llevar a cabo sus planes, ordenando a sus hombres secuestrar a Ricardo mientras este disfrutaba de un tranquilo paseo junto a Claudia y Miranda. Lo que parecía una tarde familiar se convirtió en una pesadilla.

Durante el paseo, Miranda pidió grabar unos videos en el parque, por lo que Ricardo y Claudia aceptaron acompañarla. En un intento por relajar el ambiente, Ricardo decidió comprar unos helados cuando la pequeña vio un carrito a lo lejos. Mientras tanto, Claudia, cada vez más nerviosa, observaba a su alrededor sin imaginar que realmente estaban siendo vigilados.

Apenas Ricardo se alejó unos metros, dos hombres lo interceptaron sin darle tiempo a reaccionar. Le colocaron una bolsa en la cabeza y, a punta de pistola, lo subieron a una camioneta, desapareciendo del lugar ante la total confusión de todos. Claudia y Miranda, ajenas a lo ocurrido, quedaron solas y sin saber el peligro que acababa de desatarse.

¿Qué hará Claudia cuando descubra que Ricardo ha sido secuestrado? ¿Logrará Renato salirse con la suya una vez más?

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!