Un episodio intenso de “Eres Mi Bien” dejó a todos sin aliento. La crueldad de Renato alcanzó un nuevo nivel al revelarse como el responsable del secuestro de Ricardo, mientras el joven, lleno de rabia e impotencia, intenta resistir las amenazas del villano.

Todo comenzó cuando Ricardo disfrutaba de un paseo con Claudia y Miranda, tratando de recuperar la calma familiar. Sin embargo, al alejarse un instante para comprar helados, fue interceptado y secuestrado por dos hombres armados. Poco después, se descubriría que el autor detrás del crimen no era otro que Renato. “¿Qué pasó con el muchachito valiente? ¿No que eras capaz de cualquier cosa por tu noviecita?”, le lanza con ironía. Vulnerable pero desafiante, Ricardo le responde: “No te atrevas a tocarla, infeliz”.

Sin mostrar piedad, Renato deja clara su amenaza: “Si no quieres que te pase nada ni a ti ni a Claudia, harás exactamente lo que yo te diga”. Y con una llamada, confirma que Claudia está bien, pero advierte que el peligro sigue latente: “Depende netamente de ti lo que te pase”.

Mientras tanto, en medio del caos, Leticia despierta del coma frente a Mauricio, generando una de las escenas más emotivas de “Eres Mi Bien”. Sin embargo, la alegría de madre e hijo contrasta con el oscuro destino de Ricardo, quien ahora queda a merced de su enemigo.

¿Logrará escapar del poder de Renato? ¿Hasta dónde llegará su venganza? ¡No te pierdas los próximos capítulos de “Eres Mi Bien”!

