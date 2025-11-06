n un intenso episodio de “Eres Mi Bien”, la tensión se apodera de la escena cuando el villano finalmente deja ver hasta dónde es capaz de llegar para salirse con la suya.

Con el joven vulnerable frente a él, Renato lo enfrenta con frialdad: “¿Qué pasó con el muchachito valiente? ¿No que eras capaz de cualquier cosa por tu noviecita?”. Enfurecido, Ricardo le responde: “No te atrevas a tocarla, infeliz”, pero sus palabras solo parecen divertir al agresor. “Nunca debiste meterte en asuntos de adultos (…) Si no quieres que te pase nada ni a ti ni a Claudia, harás exactamente lo que yo te diga”, le advierte con tono amenazante.

Luego de recibir una llamada, Renato demuestra su crueldad manipuladora al decir: “Como verás, Claudia está bien. Yo soy incapaz de hacerle algo a ella o a mi hija. El problema aquí eres tú. Depende netamente de ti lo que te pase”, para después ordenar que lo golpeen sin piedad.

¿Qué planea realmente Renato? ¿Podrá Ricardo escapar y salvar a Claudia? ¡No te pierdas lo que pasará en los próximos capítulos de “Eres Mi Bien”!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!