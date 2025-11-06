En el reciente episodio de Eres Mi Bien, una escena cargada de tensión y emociones enfrentó a Rebeca y Flor, cuando esta última le entregó una carta escrita por Leticia, la legítima esposa de Giacomo, el hombre que ambas amaron.

“No voy a amargarme la vida leyendo un mensaje de esa zorra”, dijo Rebeca con desprecio al ver el sobre en manos de Flor. Sin embargo, su insistencia la descolocó: “¿Segura que no la quiere leer?”, preguntó Flor con serenidad. Rebeca, molesta, replicó: “¿Trabajas para ella, no?”, a lo que Flor, sonriendo con altivez, respondió: “Soy Flor, su incondicional y fiel amiga (…) ¿la va a leer sí o no?”.

Ante la negativa de Rebeca, Flor anunció con firmeza: “La señora Leticia me advirtió de esto, me dijo que esto iba a pasar, así que la leeré yo”. Pero antes de que lo hiciera, Rebeca le arrebató la carta de las manos: “¿Y enterarte de mis cosas?”.

Al abrir el sobre, encontró una fotografía familiar donde aparecían Leticia, Giacomo y un pequeño Mauricio, sonriendo en un momento feliz. Tras esa imagen, leyó con rabia contenida las duras palabras de Leticia:

“Esa noche que estuviste en la clínica, no podía responderte, pero si podía responderte… Tú tuviste a Giacomo en mi noche de bodas, ¿y qué? Yo lo tuve la vida entera. Cada noche, cada mañana, lo tuve en nuestros paseos, en nuestros viajes, en todo lo que me daba mi vida pública de abnegada esposa. Giacomo me dio un hermoso hijo, una hermosa familia y una vida incomparable. No como a ti, que siempre te tuvo en ese cuchitril para satisfacer sus deseos. Yo gané, querida, tú perdiste.”

Con la voz temblorosa y la mirada llena de furia, Rebeca murmuró: “Debiste morirte esa misma noche, zorra”. Luego, mirando a Flor, agregó con rabia: “Y tú, lárgate de mi bodega, gata servil”. Flor, antes de irse, la observó con soberbia y lanzó una última estocada: “Vieja horrorosa”.

Al quedarse sola, Rebeca no pudo contener más el llanto y rompió en una escena de dolor desgarrador.

¿Será esta carta el inicio de una nueva venganza? ¿Podrá Rebeca controlar el odio que aún siente hacia Leticia?

Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!