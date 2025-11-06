En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Lucía mostró nuevamente su astucia al intentar convencer a Diego de unirse a ella en un plan con un claro objetivo: recuperar a Foncho. Sin embargo, la conversación no salió como esperaba.

Durante su encuentro, Lucía le propuso una alianza a Diego, quien desde el primer momento la rechazó. “¿Qué intereses en común podríamos tener tú y yo si recién nos acabamos de conocer?”, le respondió con firmeza. Pero ella no se rindió y soltó una carta que lo descolocó: “¿Te suena el nombre Roxana?”.

Intrigado, Diego la escuchó mientras Lucía continuaba: “Más que mi amiga, uña y mugre… enamoradas del mismo hombre: Fonchito. Su novio, mi ex. Y acá entre nos, yo no he podido olvidarlo, así como tú no has podido olvidar a Roxana”. Diego intentó mantenerse firme, pero ella fue más lejos: “Los vi en el parque, con sus ojitos brillosos, muy romántico todo… y la R y la D en el árbol con el corazón. Todo lo vi”.

Él solo atinó a responder: “Roxana es parte del pasado”, pero Lucía, con una sonrisa, replicó: “Eso no te lo crees ni tú, pero tranquilo, juntos podemos trabajar y llegar muy lejos”. Finalmente, Diego zanjó la conversación con un “gracias, pero no gracias”, a lo que ella respondió insinuante: “Igual, quizás en otro momento podemos conversar y ponernos de acuerdo. Ay, Dieguito, tú me vas a ayudar mucho para recuperar a Foncho”.

¿Logrará Lucía manipular a Diego para cumplir su objetivo? ¿Se dejará él llevar por los celos hacia Roxana?

No te pierdas lo que sigue en Eres Mi Bien.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!