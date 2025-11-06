En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Leticia finalmente despertó después de haber permanecido inconsciente, protagonizando un momento cargado de emoción junto a su hijo Mauricio, quien no podía contener las lágrimas al verla abrir los ojos.

Mientras la observaba postrada en la cama, Mauricio comenzó a hablarle con profunda ternura, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. “Con ese corazón, ese corazón de guerrera, siempre lo has sido, una mujer fuerte. Ya necesito, mamá, que despiertes, para que puedas ver la tarjeta tan bonita que te ha hecho Miranda, para que Vicente te lleve de paseo a la villa, para que Flor te ponga tu whisky preferido, para decirte lo mucho que te extraño, porque te extraño, mamá”, expresó conmovido.

De pronto, Leticia abrió los ojos, dejando a Mauricio sin palabras. Impactado, corrió a llamar a una enfermera y, al regresar, se acercó a ella con los sentimientos a flor de piel. “No te puedo abrazar”, dijo Leticia con voz débil. A lo que Mauricio respondió entre lágrimas: “Pero yo sí”, fundiéndose en un abrazo que llenó de emoción la escena.

¿Será este el comienzo de una nueva etapa entre madre e hijo? 💔

Descúbrelo muy pronto en Eres Mi Bien.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!