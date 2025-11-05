En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Sebastián y Fiorella protagonizaron una intensa discusión que dejó marcada su relación. Todo comenzó cuando Sebastián, frustrado por la constante interferencia de los padres de Fiorella, explotó y le gritó: “Yo quiero estar con una chica independiente, no con una niña que sus papás se meten en todo.”

Fiorella, desconcertada, solo atinó a responder entre lágrimas: “Sebastián, por favor, no me digas esto.” Pero él continuó elevando la voz: “Fiorella, yo no me merezco esto, yo lo único que hago es amarte, nada más.” Desesperada por no perderlo, ella trató de calmarlo: “Yo sé y se los he dicho, pero tampoco puedo controlar lo que dicen o hacen.”

Sin embargo, Sebastián, cegado por la ira, insistió: “No lo entiendes. ¿No sabes lo mal que me siento cada vez que te ponen en mi contra?” Mientras Fiorella suplicaba que lo único importante era su amor, él volvió a gritarle: “¿Cómo, Fiorella? Dime cómo puedo amarte si lo único que quieren es mantenerme alejado.”

Entre lágrimas, ella prometió: “Te juro que no va a volver a pasar.”, pero Sebastián la interrumpió con tono firme y amenazante: “No puede volver a pasar. Tú ya no eres una niña, y si tú no haces nada para que me respeten, lo voy a hacer yo.”

¿Hasta dónde llegará Sebastián para defender su amor? 😢 ¿Podrá Fiorella soportar esta situación o decidirá alejarse definitivamente? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien, solo por Latina Televisión.

