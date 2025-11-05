En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Ricardo decidió buscar a Renato para confrontarlo cara a cara. Lo encontró en la taberna y, sin rodeos, le dijo: “Así que tú eres el famoso Renato Molina.” Con su habitual tono sarcástico, Renato respondió: “Veo que tu noviecita te habló de mí.”

Conteniendo la rabia, Ricardo replicó con firmeza: “Sí, me dijo exactamente el tipo de persona que eres. Escúchame bien porque solo lo diré una vez: quiero que te alejes de Claudia y de Miranda.” Pero Renato, con una mirada desafiante, le contestó: “Mira, chiquillo, hay algo que tú y tu noviecita no están entendiendo. Miranda es mi hija, mi sangre, y ya es hora de que sepa la verdad.”

Sin dejarse intimidar, Ricardo lo enfrentó: “¿Tú en serio crees que puedes reclamar derechos?” A lo que Renato respondió con desprecio: “¿Terminaste? Porque no agarras tu ‘play’ y te pones a jugar FIFA en tu casa. Este es un tema de grandes.”

Ricardo no retrocedió: “Mira, puede que a Claudia le intimide tu sarcasmo, pero a mí no. Tengo edad suficiente para saber exactamente lo que quiero en esta vida, y quiero que las dejes en paz.” Con una sonrisa helada, Renato preguntó: “¿Debería tomarlo como una amenaza?” y Ricardo respondió sin dudar: “Tómalo como te dé la gana.”

Renato lanzó una advertencia: “Mira, te aconsejo que no te metas conmigo, porque te puede ir muy mal. Una sola llamada mía y arruino tu vida, la tuya y la de Claudia, así que no me pongas a prueba.” Pero Ricardo fue implacable: “Yo no voy a permitir que le vuelvas a hacer daño a Claudia. Ahora me tiene a mí y estoy dispuesto a todo con tal de protegerla. ¿Te queda claro? Estás advertido.”

Al quedar solo, Renato murmuró con frialdad: “Acabas de firmar tu sentencia de muerte.” La tensión entre ambos promete estallar muy pronto.

¿Hasta dónde llegará la rivalidad entre Ricardo y Renato? 😰 ¿Cumplirá Renato con su amenaza o Claudia intervendrá antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien, solo por Latina Televisión.

